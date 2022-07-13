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4 часа назад

Пельш объяснил, почему заменит Маслякова на «Встрече выпускников КВН-2022»

Мария Каткова

Телеведущий Валдис Пельш объяснил, почему заменит Маслякова на «Встрече выпускников КВН-2022», которая состоится 15 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Пельш объяснил, почему заменит Маслякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пельша, сначала он провел 1/8 финала вместе с другими ведущими, а уже потом ему поступило предложение о встрече выпускников.

«Я уже провел 1/8 финала по просьбе Александра Васильевича, но там была такая история: пять игр были поделены между пятью ведущими. Одним из них был сам Александр Васильевич. Вадим Галыгин вел, Митя Хрусталев, Дима Нагиев и я. Сейчас меня попросили провести "Встречу выпускников". Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги — значит я не так плохо провел ее»

О том, почему именно произошла смена ведущих, Пельш отвечать не стал и переадресовал этот вопрос у компании «АМИК». На вопрос о здоровье Маслякова он отвечать также не стал и заявил, что сам не задавал лишних вопросов.

«О наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых я очень уважаю, не уполномочен говорить. Когда мне позвонили и попросили провести, то я лишних вопросов не задавал. Так и запишите»

Ранее сообщалось, что Александр Масляков снова вернется в КВН.

ТВ,Вадим Галыгин,Александр Масляков,
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