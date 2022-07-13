Пельш объяснил, почему заменит Маслякова

«Я уже провел 1/8 финала по просьбе Александра Васильевича, но там была такая история: пять игр были поделены между пятью ведущими. Одним из них был сам Александр Васильевич. Вадим Галыгин вел, Митя Хрусталев, Дима Нагиев и я. Сейчас меня попросили провести "Встречу выпускников". Никакой сложной задачи передо мной не стоит, но судя по тому, что это предложение поступило после 1/8 финала Высшей лиги — значит я не так плохо провел ее»