Известный телеведущий рассказал, как относится к Эрнсту

Известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с директором Первого канала Константином Эрнстом. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.
Журналистка отметила, что некоторые россияне в соцсетях предполагали, что Губерниев мог бы заменить Максима Галкина на посту ведущего программы «Сегодня вечером».
«Куда мне еще на Первый-то [канал]? Я дружу с Константином Львовичем Эрнстом, смело так скажу, хотя мы редко видимся», — отметил комментатор
По его словам, в настоящий момент он уже работает на трех федеральных телеканалах — «Россия», НТВ и «Матч ТВ». Он намекнул, что мог бы также поучаствовать в проектах на ТНТ.
Поэтому комментатор иронично отреагировал на перспективу вести программу еще и на Первом канале «неприличной».
«Где остальные-то ведущие?» — добавил он.
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