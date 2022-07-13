Известный телеведущий рассказал, как относится к Эрнсту

Известный российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о взаимоотношениях с директором Первого канала Константином Эрнстом. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.

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Журналистка отметила, что некоторые россияне в соцсетях предполагали, что Губерниев мог бы заменить Максима Галкина на посту ведущего программы «Сегодня вечером».

«Куда мне еще на Первый-то [канал]? Я дружу с Константином Львовичем Эрнстом, смело так скажу, хотя мы редко видимся», — отметил комментатор

По его словам, в настоящий момент он уже работает на трех федеральных телеканалах — «Россия», НТВ и «Матч ТВ». Он намекнул, что мог бы также поучаствовать в проектах на ТНТ.

Поэтому комментатор иронично отреагировал на перспективу вести программу еще и на Первом канале «неприличной».

«Где остальные-то ведущие?» — добавил он.