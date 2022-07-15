Масляков объяснил пустующее место ведущего КВН

Во время коронавируса Александр Масляков снимал новый КВН. Когда ведущий все-таки переболел вирусом, решил больше не рисковать. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Например, в Светлогорске и Крыму он покинул место ведущего. Позже Масляков признался порталу «Аргументы и факты», что может распрощаться со знаменитой тумбой насовсем.
«Вирус ковида опять начинает поднимать голову, врачи мне советуют посидеть на даче, а не летать в самолетах и не ездить в поездах. У нас за это время было три выездные игры — в Екатеринбурге, Светлогорске и Крыму. В середине мая сняли. Третью вел еще я, а следующие две — другие ведущие. Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал».
До этого мы рассказывали, что Вячеслав Макаров рассказал об уходе из КВН.