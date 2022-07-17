Цой объяснил, почему его не будет в шоу "Звезды в Африке"

Певец Анатолий Цой рассказал, почему не будет участвовать в третьем сезоне шоу "Звезды в Африке". Об этом он сообщил в эфире "Русского радио".

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Цой отметил, что планирует заниматься музыкой и поедет в гастрольный тур, поэтому у него не будет свободного времени на съемки.

«Честно, мне предлагали. Я отказался, потому что хватит. Хочется заняться творчеством. Я меня планируется гастрольный тур. Надо к нему готовиться. Чтобы зрители не сказали: "Ах ты жукоед"»

Также певец заявил, что не хочет больше ассоциироваться у поклонников с шоу.

«Они забудут, что я музыкант, поэтому я серьезно сейчас ударился в творчество. Скоро скажу, где будет проходить тур»