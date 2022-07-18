Ведущий «Маски» заявил о желании остаться в шоу

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров рассказал, что хочет остаться в проекте как можно дольше.
"Маска" понравилась зрителям, так как невозможно предугадать, по какому сценарию пойдет передача.
"Как долго я хочу оставаться в проекте? Конечно, чем дольше, тем лучше. Сейчас я прикладываю максимум усилий, чтобы проект был интересным. Этим занимаюсь не только я, но и большая творческая команда, которая трудится над шоу", — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, что "Маска" — это российская версия популярного формата The Masked Singer. В самом интригующем вокальном поединке сойдутся звезды шоу-бизнеса: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности будут храниться в строжайшем секрете. Участники предстанут в костюмах и масках, а задача зрителя угадать героя.
До этого мы рассказывали, в чем популярность шоу «Необъяснимо, но факт».