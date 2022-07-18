Ведущий «Маски» заявил о желании остаться в шоу

"Как долго я хочу оставаться в проекте? Конечно, чем дольше, тем лучше. Сейчас я прикладываю максимум усилий, чтобы проект был интересным. Этим занимаюсь не только я, но и большая творческая команда, которая трудится над шоу", — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».