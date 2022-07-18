Раскрыты имена жюри нового шоу «Аватар»

На презентации нового сезона на канале НТВ генеральный продюсер Тимур Вайнштейн раскрыл несколько имен жюри нового проекта «Аватар».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Судьями станут юморист Тимур Батрутдинов, блогер и ведущая Ида Галич, певцы Сергей Лазарев и Тишман. Имя пятого члена жюри пока держат в секрете. Вести передачу будет Вячеслав Макаров, ведущий популярного проекта НТВ «Маска».

В шоу «Аватар» примут участие девять профессионально поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри — угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе.

Главным отличием «Аватара» от «Маски» станет условие, что раскрытый участник сразу покидает шоу. Таким образом, за один выпуск из передачи могут выбыть сразу несколько участников.

В следующей программе придут новые звезды с новыми аватарами.