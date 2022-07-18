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2 часа назад

Раскрыты имена жюри нового шоу «Аватар»

Даша Краснова

На презентации нового сезона на канале НТВ генеральный продюсер Тимур Вайнштейн раскрыл несколько имен жюри нового проекта «Аватар».

Раскрыты имена жюри нового шоу «Аватар»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Судьями станут юморист Тимур Батрутдинов, блогер и ведущая Ида Галич, певцы Сергей Лазарев и Тишман. Имя пятого члена жюри пока держат в секрете. Вести передачу будет Вячеслав Макаров, ведущий популярного проекта НТВ «Маска».

В шоу «Аватар» примут участие девять профессионально поющих знаменитостей, каждая из которых будет скрываться под аватаром своего любимого персонажа. Задача жюри — угадать, кто из звезд выступает в том или ином виртуальном образе.

Главным отличием «Аватара» от «Маски» станет условие, что раскрытый участник сразу покидает шоу. Таким образом, за один выпуск из передачи могут выбыть сразу несколько участников.

В следующей программе придут новые звезды с новыми аватарами.

До этого мы рассказывали мнение ведущего "Маски" об этом шоу.

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