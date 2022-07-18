Лидер «Уральских пельменей» рассказал, как они едва не распались

Один из лидеров коллектива «Уральские пельмени» Сергей Ершов, прославившийся также по сериалу «Реальные пацаны» рассказал о закулисье работы.
Так, Сергей Ершов рассказал, что участники коллектива уходили от юмора, пытаясь найти себя в других делах, а сами «Уральские пельмени» вполне могли прекратить свое существование.
«И в «пельменях» у многих так было. Многие пытались заниматься бизнесом - кто автомойку держал, кто недвижимостью торговал, но все вернулись в альма-матер, в юмор», — Сергей Ершов.
Артист отметил, что участники коллектива командой дорожат и к этой работе относятся с большим трепетом. Если происходят «поползновения к распаду», это быстро пресекается. Юмор он считает главным делом для коллектива «Уральские пельмени».
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