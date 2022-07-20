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2 часа назад

Рожков рассказал о запрещенной шутке про Маслякова

Мария Каткова

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков вспомнил о том, как на одном из фестивалей его команда в срочном порядке вставила шутку, а потом ее запретили. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Рожков рассказал о запрещенной шутке про Маслякова
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам Рожкова, на одном из музыкальных фестивалей в Юрмале они решили внезапно вставить шутку, в которой Дмитрий Соколов ел тушенку и предлагал ее Александру Маслякову, но шутка оказалась неудачной.

"Эта шутка очень зашла залу, хотя не только была придумана в ночь перед съемками, но и никем не утверждена. Нам тогда вырезали практически все шутки, мы рискнули и вставили ее в программу в последний момент без ведома редакторов. И, что называется, попали в точку. Но после этого нас пожурили немножко, сказали так больше не делать"

Ранее сообщалось, что Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club.

ТВ,Олег Верещагин,Андрей Рожков,Дмитрий Соколов,Александр Масляков,
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