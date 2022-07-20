Рожков рассказал о запрещенной шутке про Маслякова

"Эта шутка очень зашла залу, хотя не только была придумана в ночь перед съемками, но и никем не утверждена. Нам тогда вырезали практически все шутки, мы рискнули и вставили ее в программу в последний момент без ведома редакторов. И, что называется, попали в точку. Но после этого нас пожурили немножко, сказали так больше не делать"