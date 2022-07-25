Звезда Comedy Woman раскрыла причину закрытия шоу

«Говорю: «Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так». Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила. До этого я приезжала, и у меня был очень странный сценарий, не смешной. <...> Я привыкла выступать так, чтоб, что ни слово, то все ржут… Сценарий писал администратор Дима. В первый раз в жизни я выступила не смешно… В конце мне позвонили и сказали — нет у нас денег на тебя», — рассказала звезда.