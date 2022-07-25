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42 минуты назад

Звезда Comedy Woman раскрыла причину закрытия шоу

Мира Маркина

Тамара Турава, экс-участница КВН и Comedy Woman, в интервью с Лаурой Джугелия рассказала, почему успешный проект ТНТ в конце концов закрылся. По мнению звезды, виной тому стали конфликты между актрисами.

Звезда Comedy Woman раскрыла причину закрытия шоу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Сама Тамара выбыла из шоу незадолго до его закрытия. Артистка пожаловалась, что создатели Comedy Woman не были с ней до конца откровенны. По ее словам, Наталья Еприкян, участница и автор телепроекта, сделала попытку разорвать трудовые отношения с Тамарой, объяснив это отсутствием бюджета на оплату работы актрисы.

«Говорю: «Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны, мне есть, где жить, я могу сама снять жилье, на что жить, давай приеду так». Но она сказала, что любое творчество должно оплачиваться. Получается, она меня слила. До этого я приезжала, и у меня был очень странный сценарий, не смешной. <...> Я привыкла выступать так, чтоб, что ни слово, то все ржут… Сценарий писал администратор Дима. В первый раз в жизни я выступила не смешно… В конце мне позвонили и сказали — нет у нас денег на тебя», — рассказала звезда.

Ранее мы рассказывали о том, почему закрылась программа «Необъяснимо, но факт».

ТВ,Наталья Еприкян,Лаура Джугелия,
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