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58 минут назад

Рожков раскрыл тайну ляпов во время выступлений

Мария Каткова

Участник коллектива "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал о ляпах, которые происходят на сцене во время выступления. Об этом он сообщил на своем канале в "Яндекс.Дзен".

Рожков раскрыл тайну ляпов во время выступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему задали вопрос, придумает ли команда ляпы заранее. Он ответил, что большинство ошибок в номерах происходят случайно. Чаще всего актеры так ведут себя, когда плохо выучили текст.

«97 процентов, может быть, 98 этих розыгрышей, конечно, не подготовлены. Иначе они бы не были такими смешными»

Однако юморист отметил, что иногда ляпы могут быть заготовленными. Их придумывает один из участников команды, но не говорит об этом другим. Это делается для того, чтобы другие юмористы начали смеяться во время выступления.

Ранее сообщалось, что Утяшева будет вести новое шоу на ТВ-3.

ТВ,Андрей Рожков,
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