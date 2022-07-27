Рожков раскрыл тайну ляпов во время выступлений

Участник коллектива "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал о ляпах, которые происходят на сцене во время выступления. Об этом он сообщил на своем канале в "Яндекс.Дзен".

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Ему задали вопрос, придумает ли команда ляпы заранее. Он ответил, что большинство ошибок в номерах происходят случайно. Чаще всего актеры так ведут себя, когда плохо выучили текст.

«97 процентов, может быть, 98 этих розыгрышей, конечно, не подготовлены. Иначе они бы не были такими смешными»

Однако юморист отметил, что иногда ляпы могут быть заготовленными. Их придумывает один из участников команды, но не говорит об этом другим. Это делается для того, чтобы другие юмористы начали смеяться во время выступления.