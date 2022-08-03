Продюсер рассказал, кто займет место Градского в "Голосе"

Дмитрий Ашуров, который известен как музыкальный продюсер, предположил, кто может заменить Александра Градского в кресле наставника шоу "Голос". Об этом сообщает портал Blitz+.

По мнению Ашукова, идеальным вариантом для замены Градского станет рок-певец Александр Маршал. Как отметил продюсер, у звезды много опыта, и он может учить восходящих звезд.

Также он предположил, что заменой Градскому станет кто-то из его подопечных. Это будет более "правильным" со стороны продюсеров шоу. В качестве преемницы он предложил победительницу "Голоса" Диану Гарипову. В 2012 году она победила на шоу, а спустя год отправилась на "Евровидение", где прошла в финал.