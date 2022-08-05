Сябитова раскрыла будущее программы "Давай поженимся!"

Популярное шоу "Давай поженимся!" уже на протяжении полугода не выходит на экраны. Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с порталом BLITZ.center раскрыла, какое будущее ждет программу.
Так, по ее словам, подобное решение зависит не от нее, но Сябитова убеждена, что программа должна жить:
"Я жду возвращения и на август ничего не планирую. Я уверена и внутренне ощущаю, что зрители нас увидят и все будет замечательно. будем ждать и верить. Мы просто ждет отмашки, как солдаты от генерала".