Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Гузееву признали одной из самых высокооплачиваемых ведущих

Мария Иглина

Такое мнение о Ларисе Гузеевой выразила певица Алена Кравец. Подробностями девушка поделилась в беседе с PROZvezd.

"Наженила" на несколько квартир": Кравец о доходах Гузеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по ее словам, телеведущая "наженила" уже на несколько квартир.

Кравец вспомнила слова коллеги Гузеевой по шоу "Давай поженимся!" Розы Сябитовой, которая упомянула, что зарплата телеведущей составляет один миллион рублей в месяц.

Также Кравец отметила, что на данный момент шок является практически единственным личным источником дохода Гузеевой:

"В том, что у Гузеевой есть запасы на "черный день", я даже не сомневаюсь. Обычный человек не тратит в месяц миллион".

Ранее Ивлеева рассказала, как провалила кастинг в популярное шоу.

ТВ,Алена Кравец,Лариса Гузеева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители