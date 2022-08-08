"Наженила" на несколько квартир": Кравец о доходах Гузеевой

Такое мнение о Ларисе Гузеевой выразила певица Алена Кравец. Подробностями девушка поделилась в беседе с PROZvezd.
Так, по ее словам, телеведущая "наженила" уже на несколько квартир.
Кравец вспомнила слова коллеги Гузеевой по шоу "Давай поженимся!" Розы Сябитовой, которая упомянула, что зарплата телеведущей составляет один миллион рублей в месяц.
Также Кравец отметила, что на данный момент шок является практически единственным личным источником дохода Гузеевой:
"В том, что у Гузеевой есть запасы на "черный день", я даже не сомневаюсь. Обычный человек не тратит в месяц миллион".