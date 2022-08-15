Объявлены наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"

Первый канал возвращает в эфир проекты "Голос", "Голос.Дети" и "Голос.60+". В пресс-службе вещателя рассказали, кто будет открывать сезон с исполнителями старшего поколения.
Так, наставниками станут Валерий Сюткин, Александр Малинин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк:
"Уже завтра стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк".
А в самом проекте будут принимать участие опытные исполнители, любители, представители совершенно разных профессий.