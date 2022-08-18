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1 час назад

Басков объявил о возвращении легендарной телепрограммы

Мира Маркина

В личном Telegram-канале российский исполнитель Николай Басков объявил о возвращении в эфир телеканала “Россия” (ВГТРК) телепередачи “Утренняя почта”.

Басков объявил о возвращении легендарной телепрограммы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенью 2021 года Николай Басков стал ведущим “Утренней почты”. Однако вскоре программа ушла в бессрочный отпуск. Теперь Басков призывает телезрителей отправлять свои заявки на редакционный почтовый ящик – физический и электронный.

Напомним, впервые программа “Утренняя почта” появилась в сетке вещания еще на советском телевидении – 7 сентября 1974 года. В этом году ей исполнится 48 лет.

Ранее мы писали о том, кто заменит Градского в шоу "Голос".

ТВ,Николай Басков,
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