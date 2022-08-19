Стала известна судьба шоу “Ледниковый период”

Участник телевизионной программы “Ледниковый период” (Первый канал) опроверг слухи о закрытии шоу с фигуристами. Его слова приводит популярный Telegram-канал “Звездная пыль”.
Источником эксклюзивной инсайдерской информации стал один из фигуристов-спортсменов, которые занят в съемках выпусков. Он сообщил, что зрители обязательно увидят новый сезон программы. Более того, к участию вернутся некоторые победители прошлых сезонов. Однако конкретные имена источник не назвал.
Ранее мы рассказывали о том, что легендарная телепрограмма родом из семидесятых вновь вернется на экраны.