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30 минут назад

Стала известна судьба шоу “Ледниковый период”

Мира Маркина

Участник телевизионной программы “Ледниковый период” (Первый канал) опроверг слухи о закрытии шоу с фигуристами. Его слова приводит популярный Telegram-канал “Звездная пыль”.

Стала известна судьба шоу “Ледниковый период”
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Источником эксклюзивной инсайдерской информации стал один из фигуристов-спортсменов, которые занят в съемках выпусков. Он сообщил, что зрители обязательно увидят новый сезон программы. Более того, к участию вернутся некоторые победители прошлых сезонов. Однако конкретные имена источник не назвал.

Ранее мы рассказывали о том, что легендарная телепрограмма родом из семидесятых вновь вернется на экраны.

ТВ,Первый канал,
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