Репортер в прямом эфире сломал руку и 6 ребер

Американский репортер Дэвид Вассег вел прямой эфир со стадиона, на котором проходил бейсбольный матч. Вассег решил скатиться с горки, установленной на территории спортивного сооружения, однако эта затея закончилась больницей, сообщает Indy100.
Репортер набрал слишком большую скорость, скатываясь и горки, и неудачно приземлился – он ударился правым боком и рукой о стену. В результате такого падения у Дэвида были диагностированы переломы шести ребер и руки. Позже он появился в эфире уже с гипсом.
В сети обсуждение этой темы вызвало справедливые вопросы у пользователей: не стоит ли переделать горку, чтобы другие люди не травмировались так же, как Вассег.
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