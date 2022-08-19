Репортер в прямом эфире сломал руку и 6 ребер

Американский репортер Дэвид Вассег вел прямой эфир со стадиона, на котором проходил бейсбольный матч. Вассег решил скатиться с горки, установленной на территории спортивного сооружения, однако эта затея закончилась больницей, сообщает Indy100.

Фото: Los Angeles Dodgers news Los Angeles Dodgers news

Репортер набрал слишком большую скорость, скатываясь и горки, и неудачно приземлился – он ударился правым боком и рукой о стену. В результате такого падения у Дэвида были диагностированы переломы шести ребер и руки. Позже он появился в эфире уже с гипсом.

В сети обсуждение этой темы вызвало справедливые вопросы у пользователей: не стоит ли переделать горку, чтобы другие люди не травмировались так же, как Вассег.