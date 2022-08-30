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30 минут назад

У “Голосящего КиВиНа” появится новый ведущий

Мира Маркина

Фестиваль “Голосящий КиВиН — 2022” стартует совсем скоро. Первый канал официально заявил, что в этом году традиционного ведущего Александра Маслякова заменит известный артист.

У “Голосящего КиВиНа” появится новый ведущий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сетке вещания, 9 сентября зрители увидят на сцене фестиваля звезду шоу “Вечерний Ургант” и Comedy Woman Дмитрия Хрусталева. “Голосящий КиВиН – 2022” пройдет в Светлогорске.

Напомним, телеведущий ранее сам был участником команды КВН “Сборная Санкт-Петербурга”. 22 года назад ей присудили кубок “Малого КиВиНа”.

Ранее мы рассказывали, какую шутку про Маслякова не дали рассказать Рожкову и его команде на фестивале в Юрмале.

ТВ,Дмитрий Хрусталев,Александр Масляков,Первый канал,
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