У “Голосящего КиВиНа” появится новый ведущий

Фестиваль “Голосящий КиВиН — 2022” стартует совсем скоро. Первый канал официально заявил, что в этом году традиционного ведущего Александра Маслякова заменит известный артист.

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Согласно сетке вещания, 9 сентября зрители увидят на сцене фестиваля звезду шоу “Вечерний Ургант” и Comedy Woman Дмитрия Хрусталева. “Голосящий КиВиН – 2022” пройдет в Светлогорске.

Напомним, телеведущий ранее сам был участником команды КВН “Сборная Санкт-Петербурга”. 22 года назад ей присудили кубок “Малого КиВиНа”.