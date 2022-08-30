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20 минут назад

Канделаки запустит аналог программы "Самый умный"

Мария Иглина

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки заявила о желании запустить аналог культовой программы "Самый умный". В своем Telegram-канале она объявила кастинг для нового телепроекта.

Канделаки запустит аналог программы "Самый умный"
Фото: РамблерРамблер

Канделаки отметила, что на сегодняшний день на российском телевидении нет образовательных детских передач, которые были бы похожи на "Самого умного".

"Посмотрела я на все это "отсутствие" и подумала: "А не запустить ли проект про умных детей?" Хочу его спродюсировать!"

— поделилась телеведущая.

В своем сообщении Канделаки добавила, что дети, желающие поучаствовать в программе, уже могут отправить свои заявки на кастинг.

Ранее стало известно, что у “Голосящего КиВиНа” появится новый ведущий.

ТВ,Тина Канделаки,
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