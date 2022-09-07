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2 часа назад

Макаров раскрыл влияние КВН на жизнь

Мария Каткова

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал о том, как участие в КВН повлияло на его жизнь. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Макаров раскрыл влияние КВН на жизнь
Фото: Вячеслав Макаров/TelegramВячеслав Макаров/Telegram

Макаров отметил, что именно участие в КВН помогло ему раскрыться и прославился. Свою карьеру он начинал в команде "Сборная Камызякского края". Однако, по его словам, уже тогда его тянуло к музыке. Даже в команде он отвечал не за шутки, а за музыкальное сопровождение.

Телеведущий также добавил, что никогда не писал шутки, все его выступления были импровизацией. Однако он все равно отмечает то, что в шоу-бизнес он попал именно через "Клуб Веселых и Находчивых".

Ранее сообщалось, что комик Олег Верещагин рассказал об уходе из Comedy Club.

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