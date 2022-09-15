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1 час назад

Бывший комик КВН назвал главные недостатки телеигры

Мира Маркина

Популярный стендап-комик и бывший капитан команды КВН "Парапапарам" Иван Абрамов раскрыл две вещи, которые больше всего раздражали его в телеигре. Абрамов высказал мнение в своем подкасте в разговоре с другим экс-участником КВН Азаматом Мусагалиевым. Выпуск доступен на YouTube.

Бывший комик КВН назвал главные недостатки телеигры
Фото: Кадр из шоу "Stand Up на ТНТ"Кадр из шоу "Stand Up на ТНТ"

Иван признался, что формат стендапа пришелся ему по душе больше, чем игра в КВН. Одной из главных причин стало то, что в стендапе комик несет ответственность только за себя. Кроме того, когда Абрамов пришел после КВН в программу Stand Up на телеканале ТНТ его порадовало отсутствие жесткой редактуры:

"Меня в КВН раздражали две вещи: что нужно поднять всех [участников команды], чтобы началась работа, и что, чтобы шутка дошла до зрителя, нужно пройти фильтры через команду, через авторов команды, через куратора команды, (...) потом чтобы одобрили редактора, потом показ Васильичу [Александру Маслякову – прим.ред.]".

Юморист признался, что в связи с этим в последнем сезоне КВН он играл "через не хочу".

Абрамов также добавил, что, если бы он открыл для себя стендап раньше, чем КВН, то не стал бы участвовать в телеигре.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Макаров раскрыл влияние КВН на жизнь.

ТВ,Иван Абрамов,
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