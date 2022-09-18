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2 часа назад

В шоу «Аватар» сняли маску с Белоснежки

Катя Кобышева

На телеканале НТВ с большим успехом идет шоу «Аватар», в ходе которого члены жюри пытаются разгадать, кто скрывается под масками. По правилам шоу, если членам жюри удалось догадаться, кто скрывается под маской, участник покидает проект.

В шоу «Аватар» сняли маску с Белоснежки
Фото: Кадр из шоу "Аватар"Кадр из шоу "Аватар"

Сначала члены жюри пытались угадать, кто скрывается под маской Лешего, звучали предположения, что это Андрей Воробьев, потом взялись за Джинна, в нем видели Эмина. Но все предположения оказались ошибочными. Но удача все же улыбнулась членам жюри, они смогли раскрыть артистку, представшую в образе Белоснежки. Ей оказалась Маша Распутина.

«Губы трепещут называть это имя… По ногам можно было догадаться, эти ноги знает вся Россия — Маша Распутина», — выразил догадку Тимур Батрутдинов.

Артистка призналась, что ей было сложно, ведь у нее действительно очень узнаваемая манера исполнения, и поблагодарила жюри.

Кадр из шоу "Аватар"

Ранее актриса Марго Робби выскочила в слезах из дома Кары Делевинь.

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