В шоу «Аватар» сняли маску с Белоснежки

На телеканале НТВ с большим успехом идет шоу «Аватар», в ходе которого члены жюри пытаются разгадать, кто скрывается под масками. По правилам шоу, если членам жюри удалось догадаться, кто скрывается под маской, участник покидает проект.
Сначала члены жюри пытались угадать, кто скрывается под маской Лешего, звучали предположения, что это Андрей Воробьев, потом взялись за Джинна, в нем видели Эмина. Но все предположения оказались ошибочными. Но удача все же улыбнулась членам жюри, они смогли раскрыть артистку, представшую в образе Белоснежки. Ей оказалась Маша Распутина.
«Губы трепещут называть это имя… По ногам можно было догадаться, эти ноги знает вся Россия — Маша Распутина», — выразил догадку Тимур Батрутдинов.
Артистка призналась, что ей было сложно, ведь у нее действительно очень узнаваемая манера исполнения, и поблагодарила жюри.