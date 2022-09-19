Урганту дали сатирическую премию в Италии

Российскому телеведущему и шоумену Ивану Урганту вручили международную сатирическую премию. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.
Организаторы премии оценили новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", который вышел под названием CIAO-2021. Шоу было сделано в стиле итальянского музыкального телевидения 1980-х. В нем, кроме Урганта, снимались и другие российские знаменитости. За одну неделю выпуск посмотрели более двух миллионов человек на YouTube.
Напомним, что в 2021 году Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера за участие в разных проектах, продвигающих культуру Италии. Орден телеведущий получил из рук посла Италии в России Паскуале Терраччана.
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