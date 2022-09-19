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2 часа назад

Ивана Урганта наградили сатирической премией в Италии

Катя Кобышева

Российскому телеведущему и шоумену Ивану Урганту вручили международную сатирическую премию. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica.

Урганту дали сатирическую премию в Италии
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Организаторы премии оценили новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", который вышел под названием CIAO-2021. Шоу было сделано в стиле итальянского музыкального телевидения 1980-х. В нем, кроме Урганта, снимались и другие российские знаменитости. За одну неделю выпуск посмотрели более двух миллионов человек на YouTube.

Напомним, что в 2021 году Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера за участие в разных проектах, продвигающих культуру Италии. Орден телеведущий получил из рук посла Италии в России Паскуале Терраччана.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне «Игры в кальмара».

ТВ,Иван Ургант,Леонардо ДиКаприо,
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