Урганту дали сатирическую премию в Италии

Организаторы премии оценили новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", который вышел под названием CIAO-2021. Шоу было сделано в стиле итальянского музыкального телевидения 1980-х. В нем, кроме Урганта, снимались и другие российские знаменитости. За одну неделю выпуск посмотрели более двух миллионов человек на YouTube.