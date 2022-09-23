Первый канал останется без “Голоса”

Сетка вещания Первого канала вновь претерпела изменения, отмечают журналисты издания “Комсомольская правда”. По их мнению, из эфира может навсегда исчезнуть основная версия вокального шоу “Голос”.

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Накануне стало известно о том, что в павильонах “Мосфильма” стартовали съемки шоу “Голос. Дети”. Состав жюри не раскрывается. Вероятнее всего, место ведущей займет актриса Агата Муцениеце.

Новый сезон версии “Голос. 60+” есть в сетке вещания. Выпуски с Ларисой Гузеевой (в роли ведущей) будут выходить по воскресеньям вместо пятницы, как это было раньше.