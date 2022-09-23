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3 часа назад

“КП”: На Первом канале остановят производство шоу “Голос”

Мира Маркина

Сетка вещания Первого канала вновь претерпела изменения, отмечают журналисты издания “Комсомольская правда”. По их мнению, из эфира может навсегда исчезнуть основная версия вокального шоу “Голос”.

Первый канал останется без “Голоса”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне стало известно о том, что в павильонах “Мосфильма” стартовали съемки шоу “Голос. Дети”. Состав жюри не раскрывается. Вероятнее всего, место ведущей займет актриса Агата Муцениеце.

Новый сезон версии “Голос. 60+” есть в сетке вещания. Выпуски с Ларисой Гузеевой (в роли ведущей) будут выходить по воскресеньям вместо пятницы, как это было раньше.

А вот судьба первоначального проекта “Голос” остается неизвестной. Последние новости, касающиеся его, были связаны с решением бессменного ведущего программы Дмитрия Нагиева уйти в творческий отпуск. В эфирной сетке вместо “Голоса” сейчас значится новое вокальное шоу “Фантастика”.

Ранее мы рассказывали, как попасть на шоу "Слабое звено".

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