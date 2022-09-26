Роза Сябитова голодала четыре дня в шоу «Звезды в Африке»

На ТНТ вышел третий выпуск шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов»: на этой неделе ни одна из команд не смогла справиться с испытанием за еду, поэтому все в лагере остались без полноценных порций пищи.
Из-за этого Роза Сябитова оказалась в непростой ситуации: все дело в том, что чечевица и другая местная крупа, которую по чуть-чуть регулярно выдают участникам проекта, совершенно не подходит 60-летней телеведущей. Из-за проблем с желудком она была вынуждена голодать четыре дня.
Делясь своей проблемой с соплеменниками, Роза отметила, что готова продолжать бороться. Правда, команда соперников посчитала это знаком. Посовещавшись, участники второго сезона решили выдвинуть кандидатуру Сябитовой на Совете. В итоге телеведущей пришлось покинуть проект: в испытании на вылет она проиграла Владимиру Сычеву.