Роза Сябитова голодала четыре дня в шоу «Звезды в Африке»

На ТНТ вышел третий выпуск шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов»: на этой неделе ни одна из команд не смогла справиться с испытанием за еду, поэтому все в лагере остались без полноценных порций пищи.

Из-за этого Роза Сябитова оказалась в непростой ситуации: все дело в том, что чечевица и другая местная крупа, которую по чуть-чуть регулярно выдают участникам проекта, совершенно не подходит 60-летней телеведущей. Из-за проблем с желудком она была вынуждена голодать четыре дня.