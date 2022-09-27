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50 минут назад

Елена Воробей пожаловалась на дискомфорт на съемках нового шоу

Мира Маркина

Пародистка, звезда телепередачи "Аншлаг" Елена Воробей рассказала, что ощущает дискомфорт на съемках нового телешоу "Аватар" на канале НТВ. Об этом сообщается на сайте издания "Вокруг ТВ".

Воробей пожаловалась на проблемы при съемках нового шоу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юмористка решила выступать в передаче в роли Русалочки. Однако этот образ ей не близок. По словам Елены Воробей, ее стихия - это воздух, а не вода. Но она решила "дерзнуть и попробовать этот образ" специально, чтобы попробовать себя.

Как рассказала Елена Воробей, во время съемок она испытывала сильные неудобства из-за тесного костюма. Он был слишком обтягивающим, а на голову артистке надели тяжелое устройство. Юмористка пошутила, что так пытали людей в Средние века:

"Я артист со стажем, начинала еще в прошлом, XX веке. Воображение у меня богатое, и, мне кажется, в Средние века в Испании так пытали, стискивая черепную коробку".

В шоу "Аватар" принимают участие девять звезд, которые скрываются под аватаром вымышленного персонажа. Судьи, среди которых Тимур Батрутдинов, Сергей Лазарев, Марк Тишман, Ида Галич, должны угадать, кто скрывается за маской.

Ранее телеведущая Ирина Муромцева нашла плюсы в зависти коллег.

ТВ,Аватар,Ида Галич,Ирина Муромцева,Тимур Батрутдинов,Елена Воробей,Марк Тишман,Сергей Лазарев,
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