Пока зрители ждали выход седьмого сезона “Сватов”, в СМИ появились слухи о том, что исполнительница роли Ольги покинула съемочную площадку. Актриса театра и кино Людмила Артемьева действительно сделала это ввиду личных причин, сообщает портал runews24.ru.

По словам артистки, съемки затянулись. Часть сцен снималась в Белоруссии, затем процесс производства новых эпизодов сериала встал на паузу. Когда съемки возобновились, Людмила не смогла совместить их с работой в театре. Звезда сериала была уверена, что ее персонажа уберут из шоу. Но продюсеры решили иначе.

Людмила Артемьева также призналась, что хотела продолжить работу над сериалом наравне с остальными артистами. Но плотный график изменил ее планы. По этой же причине актриса не увидела финальный сезон “Сватов”.