Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
5 часов назад

Людмила Артемьева рассказала, что ушла из “Сватов” из-за напряженного графика

Мира Маркина

Пока зрители ждали выход седьмого сезона “Сватов”, в СМИ появились слухи о том, что исполнительница роли Ольги покинула съемочную площадку. Актриса театра и кино Людмила Артемьева действительно сделала это ввиду личных причин, сообщает портал runews24.ru.

По словам артистки, съемки затянулись. Часть сцен снималась в Белоруссии, затем процесс производства новых эпизодов сериала встал на паузу. Когда съемки возобновились, Людмила не смогла совместить их с работой в театре. Звезда сериала была уверена, что ее персонажа уберут из шоу. Но продюсеры решили иначе.

Людмила Артемьева также призналась, что хотела продолжить работу над сериалом наравне с остальными артистами. Но плотный график изменил ее планы. По этой же причине актриса не увидела финальный сезон “Сватов”.

Ранее мы писали о том, почему, по мнению Олеси Железняк, сериал “Сваты” стал таким популярным.

ТВ,Видео,Олеся Железняк,Людмила Артемьева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители