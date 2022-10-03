Названа реальная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

Юморист и один из основателей шоу “Уральские пельмени” Сергей Исаев раскрыл в беседе с E1.RU истинную причину, по которой Юлия Михалкова покинула проект. Как оказалось, коллеги не смогли уладить материальный вопрос.

“Уральские пельмени” – это не только шоу, но и юридическая единица. По словам Исаева, Михалкова выразила желание стать акционером компании. Но ее основатели предложение отклонили.

“Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли”, – отметил собеседник портала.