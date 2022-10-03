Названа реальная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

Юморист и один из основателей шоу “Уральские пельмени” Сергей Исаев раскрыл в беседе с E1.RU истинную причину, по которой Юлия Михалкова покинула проект. Как оказалось, коллеги не смогли уладить материальный вопрос.
“Уральские пельмени” – это не только шоу, но и юридическая единица. По словам Исаева, Михалкова выразила желание стать акционером компании. Но ее основатели предложение отклонили.
“Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли”, – отметил собеседник портала.
Не убедил основателей и тот аргумент, что Юлия работала в шоу к тому моменту на протяжении восьми лет. Исаев напомнил: Михалкова была самой высокооплачиваемой артисткой шоу и пользовалась привилегиями своего положения, в частности, летала бизнес-классом.
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