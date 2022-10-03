Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Исаев назвал настоящую причину ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

Мира Маркина

Юморист и один из основателей шоу “Уральские пельмени” Сергей Исаев раскрыл в беседе с E1.RU истинную причину, по которой Юлия Михалкова покинула проект. Как оказалось, коллеги не смогли уладить материальный вопрос.

Названа реальная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Уральские пельмени” – это не только шоу, но и юридическая единица. По словам Исаева, Михалкова выразила желание стать акционером компании. Но ее основатели предложение отклонили.

“Невозможно прийти и сказать: «Я хочу в акционеры». Мы 30 лет к этому шли”, – отметил собеседник портала.

Не убедил основателей и тот аргумент, что Юлия работала в шоу к тому моменту на протяжении восьми лет. Исаев напомнил: Михалкова была самой высокооплачиваемой артисткой шоу и пользовалась привилегиями своего положения, в частности, летала бизнес-классом.

Ранее мы рассказывали, почему “Уральские пельмени” едва не распались.

ТВ,Юлия Михалкова,Сергей Исаев,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители