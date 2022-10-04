Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
3 часа назад

Певица Клава Кока займет место члена жюри в шоу “Маска. Танцы”

Мира Маркина

Российская певица и блогер Клава Кока сделала громкий анонс в своем Telegram-канале. Знаменитость объявила об участии в новом проекте телеканала СТС – “Маска. Танцы”.

Клава Кока станет членом жюри в известном проекте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что артистка станет членом жюри вместе с Сергеем Светлаковым, Тимуром Родригезом и Егором Дружининым. Им предстоит отгадать, какие звезды танцуют перед ними в специальных костюмах. Всего в шоу примет участие 14 селебрити. Всех их поделят на группы.

Когда зрители увидят новое шоу, информации нет. Известно лишь, что “Маска. Танцы” является аналогом проекта американского телеканала FOX.

Осень – время телевизионных премьер. Ранее “Рамблер” рассказывал о новом шоу Ляйсан Утяшевой.

ТВ,Клава Кока,Тимур Родригез,Егор Дружинин,Сергей Светлаков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители