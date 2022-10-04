Клава Кока станет членом жюри в известном проекте

Российская певица и блогер Клава Кока сделала громкий анонс в своем Telegram-канале. Знаменитость объявила об участии в новом проекте телеканала СТС – “Маска. Танцы”.

Известно, что артистка станет членом жюри вместе с Сергеем Светлаковым, Тимуром Родригезом и Егором Дружининым. Им предстоит отгадать, какие звезды танцуют перед ними в специальных костюмах. Всего в шоу примет участие 14 селебрити. Всех их поделят на группы.