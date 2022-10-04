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3 часа назад

На доктора Мясникова напала обезьяна

Диана Товсепова

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на известного врача Александра Мясникова напала обезьяна.

На доктора Мясникова напала обезьяна
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, во время обсуждения генетики и наследственных заболеваний в студию привели примата. Вдруг обезьяна начала хватать доктора Мясникова за одежду, а когда он позже подошел поближе к примату, животное и вовсе бросилось в его сторону. Обезьяна дважды укусила врача.

Мясников вскрикнул: «Больно кусаешься!», и заверил, что у животного уже тупые зубы, потому как оно уже достигло преклонного возраста.

"У меня была такая обезьяна в детстве, кусачая тоже со страшной силой", — отметил врач и продолжил вести программу.

Ранее мы писали о том, когда выйдет продолжение комедии "Холоп".

ТВ,Александр Мясников,
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