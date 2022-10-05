Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Александр Акопов станет новым ведущим "Сто к одному"

Мария Каткова

На телеканале "Россия 1" объявили о замене ведущего в шоу "Сто к одному". Им станет Александр Акопов, который пришел на замену Александру Гуревичу. Об этом сообщается на официальной странице телеканала в социальной сети "Вконтакте".

Стало известно, кто будет вести шоу "Сто к одному"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока других подробностей телеканал не назвал. В посте также появились фотографии с Александром Акоповым со съемок шоу. Предыдущий ведущий Александр Гуревич покинул программу в апреле.

Акопов ранее занимался продюсированием и запуском телепрограмм. Он стоял у истоков "Аншлага" и "Моей семьи", а также был продюсером шоу "В субботу вечером", "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Экстрасенсы против ученых" и других.

Ранее сообщалось, что Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН.

ТВ,Александр Акопов,Александр Гуревич,Тигран Кеосаян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители