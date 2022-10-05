Стало известно, кто будет вести шоу "Сто к одному"

На телеканале "Россия 1" объявили о замене ведущего в шоу "Сто к одному". Им станет Александр Акопов, который пришел на замену Александру Гуревичу. Об этом сообщается на официальной странице телеканала в социальной сети "Вконтакте".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пока других подробностей телеканал не назвал. В посте также появились фотографии с Александром Акоповым со съемок шоу. Предыдущий ведущий Александр Гуревич покинул программу в апреле.

Акопов ранее занимался продюсированием и запуском телепрограмм. Он стоял у истоков "Аншлага" и "Моей семьи", а также был продюсером шоу "В субботу вечером", "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Экстрасенсы против ученых" и других.