Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Азамат Мусагалиев рассказал, как психоаналитик над ним посмеялся

Мария Каткова

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, как пришел к психоаналитику, а тот над ним смеялся. Об этом он сообщил в интервью на YouTube канале Main Event Podcast.

Мусагалиев рассказал о тревоге из-за работы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мусагалиев признался, что пять лет назад у него случился творческий кризис. Он работал над разными проектами, но не понимал, чего действительно хочет. Чтобы разобраться в себе, он обратился за помощью к профессионалу.

Звезда "Универа" замахнулся стулом на комика из-за шуток про рост

Однако первый прием прошел не так гладко, как ему хотелось бы. Мусагалиев признался, что рассказывал о своих проблемах, а психоаналитик смеялся над ним. Так было и во вторую встречу. И тогда он придумал свой проект, где будет рассказывать о своих проблемах.

Ранее сообщалось, что Мусагалиев рассказал, чем оказался полезен КВН.

ТВ,Азамат Мусагалиев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители