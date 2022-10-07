Мусагалиев рассказал о тревоге из-за работы

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, как пришел к психоаналитику, а тот над ним смеялся. Об этом он сообщил в интервью на YouTube канале Main Event Podcast.

Мусагалиев признался, что пять лет назад у него случился творческий кризис. Он работал над разными проектами, но не понимал, чего действительно хочет. Чтобы разобраться в себе, он обратился за помощью к профессионалу.

Однако первый прием прошел не так гладко, как ему хотелось бы. Мусагалиев признался, что рассказывал о своих проблемах, а психоаналитик смеялся над ним. Так было и во вторую встречу. И тогда он придумал свой проект, где будет рассказывать о своих проблемах.