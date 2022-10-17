Звезда "Аншлага" пожаловался на "проклятый глянец"

"Приглашают (в который раз!) поговорить о здоровье. Вернее, о моем секрете здоровья. (…) Мол, как я в такие (какие "такие"?) годы еще живой? Это глянец проклятый — с его модой на бесконечную молодость. Да, у нас, "молодых", если хотите, все болит. И душа — особенно. За тех, кто нам с этим "здоровьем" звонит. Все боюсь, что нарвутся на меня в ту минуту, когда я гневаюсь. Не знают, какой я в гневе страшный. Выздоравливаю сразу. Исцеляюсь мигом от всего", — написал юморист в социальной сети.