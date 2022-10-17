Звезда "Аншлага" пожаловался на "проклятый глянец"

Звезда шоу "Аншлаг", юморист Ефим Шифрин пожаловался на постоянные звонки журналистов, которые спрашивают про его здоровье и физическую форму. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
Как рассказал комик, ему ежедневно звонят с просьбами поделиться секретами молодости и здоровья. Шифрина раздражает мода глянцевых изданий на вечную молодость:
"Приглашают (в который раз!) поговорить о здоровье. Вернее, о моем секрете здоровья. (…) Мол, как я в такие (какие "такие"?) годы еще живой? Это глянец проклятый — с его модой на бесконечную молодость. Да, у нас, "молодых", если хотите, все болит. И душа — особенно. За тех, кто нам с этим "здоровьем" звонит. Все боюсь, что нарвутся на меня в ту минуту, когда я гневаюсь. Не знают, какой я в гневе страшный. Выздоравливаю сразу. Исцеляюсь мигом от всего", — написал юморист в социальной сети.
Ефиму Шифрину 66 лет. Активно заниматься спортом он начал после 30 лет, и всегда находил на это время, несмотря на плотный график:
"Бодибилдинг и фитнес — это система жизни и образ жизни. Когда мне говорят о том, что занятому человеку не выкроить времени на тренировки, я на своем примере могу сказать, что это все ерунда. Нужно правильно расставить приоритеты, и я уверен, что мы должны заниматься фитнесом, для того чтобы жить", — говорил артист в 1995 году.