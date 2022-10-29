Как сложилась судьба главных героев сериала “Ефросинья”

Первые серии отечественной драмы “Ефросинья” о девушке из тайги телезрители увидели 12 лет назад. Поклонникам проекта наверняка было непросто расставаться с любимыми героями всего три года спустя, когда история завершилась. А что происходит сейчас с ключевыми актерами первого сезона “Ефросиньи”? Об этом расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из сериала "Ефросинья" Кадр из сериала "Ефросинья"

Ефросинья – Анастасия Макарова

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Для исполнительницы главной роли и воспитанницы МХАТа Анастасии Макаровой роль в сериале оказалась едва ли не последней в карьере. Когда ее участие в проекте подошло к концу, девушка сосредоточилась на личной жизни. Анастасия вместе с супругом Никитой Казаковым воспитывает трех детей.

Кадр из сериала

Также Анастасия играла в МХТ им. Чехова и в театре “Модерн”. Сейчас артистка возвращается к ролям в кино и сериалах. Ее последние проекты – “Курорт цвета хаки”, веб-сериал “Восемь разгневанных женщин”, “Три девицы”.

Прохор – Валерий Золотухин

Роль удочерившего Ефросинью отшельника сыграл блестящий актер Валерий Золотухин. Кстати, его многие зрители и не узнали сразу – благодаря талантливым гримерам. После “Ефросиньи” народный артист получил роли в сериалах “Крапленый”, “Повороты судьбы”. Наверняка в его карьере было бы еще больше интересных проектов. Но в 2013 году артиста не стало.

Полина – Ирина Карташева

Партнершей Валерия Золотухина по сериалу стала народная артистка РСФСР Ирина Карташева. В 2017 году актрисы не стало. Но до самой смерти Ирина Павловна работала в Московском Театре имени Моссовета. Также Карташева известна как актриса дубляжа. Ее голосом говорят женские персонажи голливудской классики – “Римские каникулы”, “Фантомас против Скотланд-Ярда”, “Зорро”, “Чисто английское убийство” и многих других картин.

Татьяна – Дарья Волга

Первой соперницей Ефросиньи в сериале стала героиня Татьяна, сыгранная актрисой Дарьей Волга. В отличие от Анастасии Макаровой, эта артистка не брала паузу в карьере. Сейчас в фильмографии артистки значится 42 проекта. В основном Дарью можно увидеть в мини-сериалах – “Наперекор судьбе”, “Чужая семья”, “Бывшая”.

Кадр из сериала

Максим – Алексей Шутов

Напомним, в персонажа Алексея Шутова экранная Ефросинья влюбляется. Молодой геолог покоряет сердце девушки, которая спасла его из лап медведя.

Кадр из сериала

Для Алексея Шутова роль в “Ефросинье” была далеко не первой. Артист продолжает строить актерскую карьеру в русском кино и на телевидении. Его фильмография несколько скромнее (если сравнивать ее с достижениями Дарьи Волга), он также часто получает роли в небольших сериалах (“Пламя под пеплом”, “Дверь в прошлое”, “Почти семейный детектив”).

Михаил Мартынов – Александр Клюквин

Актер сыграл биологического отца Ефросиньи. Многие и не догадываются, но Александр Клюквин – известный актер дубляжа. Его голосом озвучены персонажи Роберта де Ниро (“Джокер”, “Стажер”, “Звездная пыль”), Аль Пачино. А также герой культового сериала о пушистом пришельце с планеты Мелмак — Альф.

Кадр из сериала

В ближайшее время Клюквина можно будет увидеть в таких проектах, как “Король и Шут” (сериал о легендарной рок-группе), “Оффлайн”, “Переговорщик”.