Роза Сябитова пожаловалась на непрофессионализм молодых коллег

Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова активно ведет собственный Telegram-канал. В одной из последних публикаций звезда отечественного телевидения раскрыла отношение к молодым коллегам.

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По мнению Сябитовой, многие коллеги – молодые продюсеры и администраторы интернет-проектов – демонстрируют отсутствие профессионализма. Ее неприятно удивляет их стремление сделать работу “по-быстрому”. Некоторых коллег Роза считает вовсе безрассудными. И это, считает ведущая, губит хорошие идеи.

Роза Сябитова привела пример, как гример одной из программ, куда ее пригласили, поступил непрофессионально. Он пытался подготовить ведущую к эфиру с помощью всего двух кистей для макияжа и минимумом средств.

“А на другой (программе - прим.ред.) редактор забыл, что пригласил героя на другую тему, и понял это, когда начался диалог с ведущим”, — посетовала звезда.

Ранее мы рассказывали о неприятном сюрпризе для Сябитовой на съемках популярного шоу.