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3 часа назад

Зоя Яровицына рассказала о закулисье популярного шоу

Мира Маркина

В своем аккаунте в известной социальной сети комик Зоя Яровицына рассказала подробности о том, как происходит работа в шоу "Надкаст", где девушка является ведущей.

Зоя Яровицына рассказала о закулисье популярного шоу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Яровицына раскарыла, по какому принципу в шоу выбирают приглашенных гостей. По ее словам, самый важный критерий – это желание всех ведущих пообщаться с этим человеком, и их общий комфорт от нахождения в такой компании.

Она также отметила, что была удивлена тем, на сколько легко и быстро у них завязался диалог с одной из звезд, приглашенных на передачу – с Аленой Водонаевой. Яровицына призналась, что восхищается тем, как Алена уверена в себе, открыта и интересна.

«Не была уверена, что сразу завяжется диалог, так как до этого мы не были знакомы. Но Алена [Водонаева] оказалась очень приятным, думающим, открытым человеком. Общаться было легко и интересно», — поделилась Зоя.

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