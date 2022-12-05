Зоя Яровицына рассказала о закулисье популярного шоу

В своем аккаунте в известной социальной сети комик Зоя Яровицына рассказала подробности о том, как происходит работа в шоу "Надкаст", где девушка является ведущей.

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Яровицына раскарыла, по какому принципу в шоу выбирают приглашенных гостей. По ее словам, самый важный критерий – это желание всех ведущих пообщаться с этим человеком, и их общий комфорт от нахождения в такой компании.

Она также отметила, что была удивлена тем, на сколько легко и быстро у них завязался диалог с одной из звезд, приглашенных на передачу – с Аленой Водонаевой. Яровицына призналась, что восхищается тем, как Алена уверена в себе, открыта и интересна.