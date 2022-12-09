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2 часа назад

Ведущий «Модного приговора» заявил об истечении контракта

Катя Кобышева

Александр Васильев ответил на вопрос о том, что будет с шоу "Модный приговор" на Первом канале, в интервью MK.RU.

Ведущий «Модного приговора» заявил об истечении контракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Историк моды Александр Васильев был ведущим шоу "Модный приговор" до момента, выпуск передачи не был приостановлен. До сих пор шоу не вернулось в эфир.

«Пока я нахожусь на контракте Первого канала. Но он заканчивается 31 декабря 2022 года», — сообщил Васильев.

О том, что будет дальше, и планируется ли выход шоу, Александр Васильев пока не знает. Также Александр Васильев добавил, что хочет возвращения в эфир интересных программ.

На сегодняшний день Первый канал вернул в сетку вещания ток-шоу «Мужское / Женское» и передачу «Пусть говорят».

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