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44 минуты назад

Хореограф Мигель рассказал о дискомфорте на съемках “Что было дальше”

Мира Маркина

Российский хореограф Сергей Шестеперов (Мигель – псевдоним артиста) стал гостем YouTube-шоу Юлии Меньшовой. Он рассказал, чем для него обернулись съемки в популярном проекте на ТНТ.

Мигель о съемках в шоу “Что было дальше”: “Мне стыдно”
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Член жюри и наставник программы “Танцы” (ТНТ) дважды был гостем студии “ЧБД”. И оба раза для него эти съемки оказались сопряжены с дискомфортом. Когда Мигеля пригласили впервые, он не знал о сути шоу. Ему оказалось тяжело общаться с постоянными участниками программы.

“Потом на середине мне стало плохо. Потом мне стало непонятно вообще, что я здесь делаю. Потом мне стало стыдно”, – вспомнил артист.

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Звезды проекта много шутили о цвете кожи хореографа, но Мигель отметил, что давно привык к подобному. А вот парировать колкости ему оказалось непросто. Артист признался, что не привык обижать собеседников.

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