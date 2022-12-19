Мигель о съемках в шоу “Что было дальше”: “Мне стыдно”

Российский хореограф Сергей Шестеперов (Мигель – псевдоним артиста) стал гостем YouTube-шоу Юлии Меньшовой. Он рассказал, чем для него обернулись съемки в популярном проекте на ТНТ.

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Член жюри и наставник программы “Танцы” (ТНТ) дважды был гостем студии “ЧБД”. И оба раза для него эти съемки оказались сопряжены с дискомфортом. Когда Мигеля пригласили впервые, он не знал о сути шоу. Ему оказалось тяжело общаться с постоянными участниками программы.

“Потом на середине мне стало плохо. Потом мне стало непонятно вообще, что я здесь делаю. Потом мне стало стыдно”, – вспомнил артист.

Звезды проекта много шутили о цвете кожи хореографа, но Мигель отметил, что давно привык к подобному. А вот парировать колкости ему оказалось непросто. Артист признался, что не привык обижать собеседников.

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