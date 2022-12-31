Как «Голубой огонек» стал культовым и за что его обожают

«"Голубой огонек" превращал Советский Союз в большую коммунальную квартиру — он объединял людей у экранов», — так о культовой советской, а позже и российской передаче в 2003 году высказывался Михаил Швыдкой, бывший тогда главой Минкульта. Передача, появившаяся на свет спустя год после первого полета человека в космос, быстро стала одним из символов новогодней ночи. Передача собирала у экранов зрителей разных поколений и позволяла им увидеть прославленных артистов в неформальной обстановке, в окружении обычных советских граждан. Как появились первые «Голубые огоньки» и почему передача стала всенародно любимой — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дебютный новогодний «Огонек»

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На дворе — 31 декабря 1962 года. Главный зимний праздник советские граждане впервые встречают с «Голубым огоньком». Телевидение пока черно-белое, до отставки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева — почти два года, а эйфория от достижений Советского Союза в освоении космоса по-прежнему витает в воздухе. Столики в студии программы заняты нарядными женщинами в закрытых по современным меркам платьях и с объемными прическами, мужчинами в строгих костюмах. Будущая звезда отечественного вещания Евгений Суслов, недавно прошедший отбор в отдел дикторов Центрального телевидения, представляет зрителям одну из гостий.

«Всех нас елочка радует только раз в году. А вот Анну Денисовну Довженко, знатную доярку колхоза "10-летия Октября" Черниговской области, елочка радует целый год», — с улыбкой объявляет Суслов и поясняет, что женщина работает с доильной установкой «Елочка», которая служит «своего рода конвейером для буренок».

Без вечернего платья, с просто убранными волосами, Довженко встречает Новый год в студии на Шаболовке вместе с прославленными артистами, спортсменами, военными, учеными, поэтами и не только. От Суслова она принимает подарок — статуэтку в виде ели. Правда, гостья программы — не обычная доярка, а обладательница звания Герой Социалистического Труда.

В зале присутствовали и другие незнаменитые люди: например, доктор физико-математических наук Алла Масевич получила игрушку с елки в виде Луны (с надеждой, что в скором времени «и настоящая Луна» окажется в руках советских ученых), представители бригады завода «Красный пролетарий» — модель Шуховской башни, а хлопкороб из Узбекской ССР Меликузы Умурзаков произнес тост на родном языке, добавив на русском: «За вас, друзья».

Однако основное внимание в программе 60-летней давности, как и сегодня, доставалось известным артистам. В новогоднем «Голубом огоньке» пели молодой Иосиф Кобзон и эстонский исполнитель Георг Отс, легенда своего времени Клавдия Шульженко, звезда эстрады 60-х Нина Дорда.

Были в «Голубом огоньке» и юмористические номера. Так, актер Иван Любезнов исполнил интермедию в стихах, главный герой которой всерьез обеспокоился тем, кого из коллег ему следует поздравить с зимним праздником, чтобы не попасть впросак.

От современных программ дебютный новогодний «Голубой огонек» отличался и скромностью визуальной. По сравнению с помещением «Мосфильма», где сейчас снимают программу, студия на Шаболовке в праздничном выпуске может показаться непривычно тесной. Нет в том выпуске и сегодняшней помпезности с обилием блестящих елок и декораций: старательно украшенная воздушными шарами, бумажными гирляндами и серпантинами, студия в советском «Голубом огоньке» напомнит современному зрителю скорее об уюте домашнего праздника. Бокалы же в студии поднимали не только за личные свершения, любовь и крепкое здоровье, но и за достижения науки, коммунизм, покорителей космоса, а особенно часто — за мир в стране и во всем мире.

Гагарин, «бананасы» и неудачные эфиры

Камерная атмосфера царила и на других первых «Голубых огоньках», причем изначально они были не сугубо новогодними передачами, а обычными еженедельными программами. В студию приглашали актеров, композиторов, художников, циркачей и других артистов, которые общались с ведущими, говорили о творчестве и показывали номера.

К примеру, в одном из ранних выпусков поэт Сергей Михалков, отец режиссера Никиты Михалкова, и писатель Анатолий Алексин рассказали о киножурнале «Фитиль»: в момент съемок культовая сатирическая передача, которая пережила перестройку и даже застала начало 2000-х, была еще совсем новой. В «Голубом огоньке» Михалков раскрыл, что название журнала восходит к военно-морскому обычаю, когда адмирал флота, замечавший на одном из кораблей непорядки, приказывал поднять на флагштоке вымпел этого судна и произвести выстрел из пушки по команде «фитиль».

В другом раннем выпуске, посвященном цирку, циркового артиста Мухтарбека Кантемирова поздравляли с рождением дочки. Новоиспеченном отцу вручили куклу, а затем исполнили «колыбельную» про цирк.

«На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет, спать ушли гимнасты-акробаты, только лишь остался сторож-дед», — неспешно затянул артист цирка и актер Юрий Никулин, бывший одним из гостей передачи.

Однако больше всего зрители «Огоньков» 60-х любили, когда в студию приходили космонавты, включая Юрия Гагарина и Валентину Терешкову.

«Он был ярче всех, кого я там видел. Улыбка — сказочная, просто магнетическая. Тогда абсолютно все были от него без ума», — вспоминал Гагарина фотохудожник Анатолий Ковтун, работавший на «Голубых огоньках».

Он добавлял, что Гагарин был человеком, абсолютно не страдавшим от звездной болезни и готовым пообщаться со всеми желающими.

Главной изюминкой первых «Голубых огоньков», кардинально отличающей их от сегодняшних программ, было то, что передачи выходили в прямом эфире. Живое вещание сближало зрителя с ведущими и артистами, создавая эффект присутствия.

Но вместе с тем прямой эфир значительно увеличивал шанс огрехов, которые нельзя было, как сейчас, подредактировать монтажом или переснять.

«Порой садишься в трамвай и с головой закрываешься газетой, чтобы тебя, не дай бог, никто не узнал. (...) Едешь и думаешь: «Как хорошо, что они с работы и всего этого не видели»», — признавался диктор и ведущий «Огоньков» Игорь Кириллов, говоря о неудачных эфирах передачи

Работа в прямом эфире действительно создавала множество недоразумений. К примеру, однажды одна из первых ведущих «Огоньков», певица Эльмира Уразбаева, попалась на пении под фонограмму.

«Она взяла бокал и отпила, а песня продолжается. Казус был жуткий», — вспоминал композитор Левон Оганезов.

После этого в редакцию передачи посыпались письма от возмущенных зрителей — в те годы они еще не привыкли к фонограммам.

Другой курьез был связан с не менее непривычными советским гражданам фруктами: бананами и ананасами, вспоминал писатель Федор Раззаков. По его словам, однажды одна из дикторов в эфире «Голубого огонька» оговорилась и сообщила, что к празднику зрители смогут купить «бананасы» и «анабаны».

Народная передача

В хрущевскую оттепель телевидение все прочнее входило в повседневную жизнь советского человека. В 50-х средняя семья в СССР, как рассказывает писатель Виталий Дымарский, могла позволить себе телевизор. Хотя за ним и приходилось отстоять огромную, как уточняет писатель, очередь, телевизор обходился примерно в половину «достаточно невысокой зарплаты».

В 1955 году на телевидении стартовало ежедневное вещание, а в 60-х на свет появился «Голубой огонек» и другие знаковые для отечественного ТВ передачи: КВН, «Здоровье», «Спокойной ночи, малыши!», «В мире животных».

«Это было время прямых телевизионных трансляций (...) Но прямые трансляции не могли заменить студийные тематические программы, и мы стали думать о том, чтобы создать передачу интересную для семейного просмотра», — делилась одна из создательниц «Голубого огонька» Валентина Шатрова.

Сказать, как именно появился «Голубой огонек», сегодня вряд ли возможно: народная передача быстро обросла мифами и легендами. По одной из версий, главе музыкальной редакции Центрального телевидения позвонили из ЦК КПСС и попросили придумать музыкально-развлекательную программу. По легенде, задачу поручили сценаристу Алексею Габриловичу, который вскоре забыл о ней, а затем, когда начальство попросило рассказать о новом проекте, на ходу придумал формат дружеских посиделок в кафе. Сторонники этой версии утверждают, что импровизация Габриловича основывалась на том, что накануне он побывал в подобном заведении с друзьями.

Впрочем, диктор Кириллов приводил более прозаичную версию создания передачи: он утверждал, что Габрилович однажды попросту пришел в музыкальную редакцию и изложил идею проекта. Шатрова же вспоминала, что авторов программы во многом вдохновило открытие молодежного кафе в центре Москвы: там выступали известные артисты и поэты, а также устраивали диспуты.

Как бы то ни было, «Голубой огонек», который изначально назывался «Телевизионное кафе» (а затем «На огонек» и «На голубой огонек»), впервые вышел на экраны 6 апреля 1962 года. В названии передачи обыгрывалось голубоватое свечение популярного в те годы черно-белого телевизора «Рекорд», который начали выпускать в середине 50-х.

Первыми ведущими новой программы были актеры Михаил Ножкин, Алексей Полевой и Олег Анофриев, певица Эльмира Уразбаева, конферансье Борис Брунов и другие артисты. Впрочем, впоследствии эти должности достались работникам телевидения.

Шилова и Кириллов к тому моменту были уже сработавшимся дуэтом: до «Голубого огонька» они вместе работали над передачей «Наш клуб», которую, правда, закрыли из-за ее слишком «элитарного» характера. Ведущие настолько гармонично взаимодействовали на камеру, что многие зрители даже считали их семейной парой.

«Голубой огонек» выходил каждую субботу поздно вечером — с 22:00 до 24:00. Позднее программу стали приурочивать к праздникам. При этом в праздничных «Голубых огоньках», в отличие от обычных, как правило, участвовали сразу все ведущие, которые снимались в предыдущих эфирах.

«Огонек и не думал гаснуть»

«Думали, что это еще одна рядовая передача, что рождаются и умирают, как мотыльки, обреченные на однодневное существование. Но "Огонек" и не думал гаснуть. Полагали, что это еще одна рубрика. Оказалось — открытие материка», — писал о «Голубом огоньке» в 1965 году критик и один из создателей КВН СергСергей Муратов.

Вместе с тем он отмечал: жанр приятельских посиделок за столиками в неформальной обстановке спустя какое-то время подхватили и другие советские передачи. Из-за этого «Огонек» переставал казаться чем-то уникальным и, по словам Муратова, «тускнел на глазах».

Однако именно «Огоньки» очень быстро завоевали огромную всесоюзную любовь, отмечал журналист Валерий Бурт. О программе писали в прессе, а на Центральное телевидение мешками приходили письма с благодарностью и пожеланиями пригласить в программу тех или иных артистов. По этим посланиям с заявками, как утверждал диктор Кириллов, и приглашались звезды всех поколений.

«Это и был самый естественный и непредвзятый рейтинг», — подчеркивал он.

О популярности программы можно судить и по словам ведущего Гарри Гриневича, которые прозвучали в одном из выпусков 1962 года.

«Более четырехсот писем содержат просьбу повторить передачу "Огонек", где вели программу артисты АнасАнастасия Вертинская и ВладВладимир Коренев», — рассказывал он.

Феномен «Голубого огонька» заключался в том, то даже самые известные и прославленные гости в передаче представали обычными людьми с проблемами и интересами, понятными каждому зрителю, считал писатель Андрей Хорошевский. Кроме того, развлекательных программ на советском телевидении тогда почти не было — «Огоньку» было суждено стать любимой передачей советского народа, добавлял Раззаков.

Другая удача скромного по современным меркам формата «Огонька», то есть дружеского общения с артистами в импровизированном кафе, заключалась в том, что он идеально отвечал возможностям тогдашнего телевидения, писал публицист Арсений Замостьянов. Новогодние же эфиры, по его словам, в строгом контексте советского телевизионного стиля представали для зрителя по-настоящему волшебными.

Спустя три года после запуска Центральное телевидение попыталось закрыть «Голубой огонек», рассказывала редактор программы Шатрова.

«Телевидение любит новизну», — объясняли это решение.

Однако сделать это оказалось не так просто: зрители потребовали вернуть «Огонек» на экраны. Впоследствии передача стала одним из рекордсменов советского, а затем и российского телевидения по длительности своего существования.