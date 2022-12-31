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52 минуты назад

Стал известен победитель шоу “Сердце Ивлеевой”

Мира Маркина

Осенью 2022 года на телеканале “Пятница” стартовало шоу “Сердце Ивлеевой”. На сердце блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой претендовало 50 мужчин со всего мира. Однако победителем стал всего один.

Стал известен победитель шоу “Сердце Ивлеевой”: фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финальной серии Ивлеева объявила победителем 29-летнего Алексея Зловредова из Железногорска.

Vk.com/zloved

Ранее Алексей и Настя встречались. Однако возлюбленный телеведущей оставил ее ради модельной карьеры в Китае. По словам Алексея, он не смог забыть бывшую партнершу и пришел на проект побороться за ее сердце.

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Станут ли победитель и блогер настоящей парой – этот вопрос мучает поклонников обоих звезд. Но ни Алексей, ни Настя не спешат делиться совместными фотографиями или делать какие-либо заявления.

Ранее мы рассказывали о скандальных выходках звезд в уходящем году.

ТВ,Анастасия Ивлеева,
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