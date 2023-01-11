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1 час назад

Демис Карибидис заявил, что добавляет нецензурные шутки к выступлениям при необходимости

Мария Каткова

Комик Демис Карибидис, который выступает на сцене Comedy Club, высказался о шутках с нецензурной бранью. Об этом сообщает "7 Дней".

Комик высказался о значении матерных шуток в Comedy Club
Фото: СоцсетиСоцсети

Он отметил, что в шутках с нецензурной лексикой зрителей веселит не мат, а сама шутка. Те, кто смеются именно над словами, по мнению артиста, "не большого ума".

Карибидис сказал, что сам использует нецензурную брань в выступлениях, если она "к месту" и делает это аккуратно. Например, это может быть миниатюра про недовольного мужа.

Стоянов раскрыл свое отношение к Comedy Club

Также он добавил, что есть комики, которым не идет материться. К их числу он приписал Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова.

Ранее сообщалось, что комик рассказал о необычном способе сохранить страсть в отношениях.

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