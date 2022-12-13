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1 час назад

Юморист Юрий Стоянов раскрыл свое отношение к Comedy Club

Катерина Саломе

Актер Юрий Стоянов завоевал народную любовь после выхода в свет юмористической программы «Городок». По мнению артиста, проект Comedy Club является ее достойным приемником. Об этом сообщает ТАСС.

Стоянов раскрыл свое отношение к Comedy Club
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Юморист заявил, что внутри шоу на ТНТ огромное количество замечательных ребят. Он подчеркнул, что придерживается этого мнения вопреки тому, что сами участники Comedy Club «могут так не считать».

Марина Кравец рассказала правду о свободе на Comedy Club

Также, по мнению Стоянова, сейчас на телевидении много достойных отечественных стендап-комиков. В особенности, признался артист, он обожает женщин-юмористок, выступления которых старается не пропускать.

Ранее мы писали о том, что Батрутдинов рассказал, как создаются номера для Comedy Club.

Актеры,Марина Кравец,Юрий Стоянов,
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