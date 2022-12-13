Стоянов раскрыл свое отношение к Comedy Club

Актер Юрий Стоянов завоевал народную любовь после выхода в свет юмористической программы «Городок». По мнению артиста, проект Comedy Club является ее достойным приемником. Об этом сообщает ТАСС.

Юморист заявил, что внутри шоу на ТНТ огромное количество замечательных ребят. Он подчеркнул, что придерживается этого мнения вопреки тому, что сами участники Comedy Club «могут так не считать».

Также, по мнению Стоянова, сейчас на телевидении много достойных отечественных стендап-комиков. В особенности, признался артист, он обожает женщин-юмористок, выступления которых старается не пропускать.