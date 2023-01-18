Ивлев заявил, что снялся в "Четырех свадьбах" из-за денег

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, почему снялся в шоу "Четыре свадьбы". Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале "Вопрос ребром".

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Он объяснил появление в шоу своей медийностью и тем, что ему нравится создавать праздник. Шеф-повар также отметил, что зрители могут вдохновиться и захотят сделать такую же свадьбу, как у него.

Также второй причиной он назвал деньги, добавив, что они помогают ему свободно заниматься творчеством.

"Деньги — это свобода, а свобода дает возможность творить"