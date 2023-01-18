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2 часа назад

Ивлев заявил, что снялся в "Четырех свадьбах" из-за денег

Мария Каткова

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, почему снялся в шоу "Четыре свадьбы". Об этом он рассказал в шоу на YouTube-канале "Вопрос ребром".

Ивлев заявил, что снялся в "Четырех свадьбах" из-за денег
Фото: СоцсетиСоцсети

Он объяснил появление в шоу своей медийностью и тем, что ему нравится создавать праздник. Шеф-повар также отметил, что зрители могут вдохновиться и захотят сделать такую же свадьбу, как у него.

"Лапочка": шеф-повар Ивлев высказался о своем образе на экране

Также второй причиной он назвал деньги, добавив, что они помогают ему свободно заниматься творчеством.

"Деньги — это свобода, а свобода дает возможность творить"

Ранее сообщалось, что жена шефа Ивлева впервые показала лицо ребенка.

ТВ,Константин Ивлев,
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