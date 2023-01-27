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47 минут назад

Продюсер раскрыла подробности нового шоу с Бузовой и Мартиросяном

Мира Маркина

Продюсер Юлия Сумачева рассказала "Вокруг ТВ", как создается новое музыкально-развлекательное шоу "Конфетка" с певицей Ольгой Бузовой и комиком Гариком Мартиросяном. Последнему пришлось лично убеждать некоторых авторов песен участвовать в проекте.

Продюсер раскрыла подробности нового музыкального шоу
Фото: PxherePxhere

По словам Сумачевой, материал для "Конфетки" искала целая команда. Основная сложность была не в том, чтобы найти смешные клипы, которые привлекут зрителей, а в том, чтобы выйти на правообладателей и получить разрешение использовать материалы.

Несколько авторов е поверили, что их приглашают в настоящее телевизионное шоу. Они согласились участвовать в съемках "Конфетки", только когда с ними связался один из ведущих проекта Гарик Мартиросян. Комик записал видео, в котором убедил, что проект действительно существует.

"Работа с теми, кто перепевает, тоже была непростой. Потому что, когда показывали оригинал, слышали в ответ: "Что это такое?! Как это можно петь? Да никогда в жизни я не буду петь этот ужас!" А потом, когда они слышали, что получалось, они понимали, что рождается хит", — рассказала Сумачева.

Первый выпуск шоу Конфетка» покажут 28 января на канале ТНТ. В проекте песням музыкантов-любителей придают законченный вид. Обновленные композиции звучат в исполнении известных артистов. Автор трека, который получит больше всего положительных откликов, получит денежный приз. Вести шоу будут Гарик Мартиросян и юмористка Марина Кравец, оценивать композиции — телеведущая Ольга Бузова, певица Клава Кока, исполнитель Хабиб и комик Азамат Мусагалиев.

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Ранее "Рамблер" писал о том, как зрители приняли Яну Чурикову в качестве ведущей шоу "Голос. Дети".

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