Продюсер раскрыла подробности нового музыкального шоу

"Работа с теми, кто перепевает, тоже была непростой. Потому что, когда показывали оригинал, слышали в ответ: "Что это такое?! Как это можно петь? Да никогда в жизни я не буду петь этот ужас!" А потом, когда они слышали, что получалось, они понимали, что рождается хит", — рассказала Сумачева.