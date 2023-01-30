Бард Новиков поругался с Долиной в эфире шоу «Три аккорда»

В минувшее воскресенье состоялась премьера нового сезона музыкального шоу «Три аккорда». Старт проекта отметился небольшим конфликтом между членом жюри – бардом Александром Новиковым – и участницей проекта Ларисой Долиной.

Для исполнения песни «Гоп-стоп» Лариса Долина примерила мужской образ. Любовь Успенская, давая оценку выступлению звезды, призналась, что не узнала артистку. Сергей Трофимов сравнил номер Долиной с бродвейским шоу.

Однако не все члены жюри оказались единодушны в своих оценках. И хотя бард Новиков поставил выступлению коллеги высший балл, он отметил, что в номере Долиной ему не хватило куража. Музыкант попросил Ларису Александровну никогда более не исполнять эту песню.

«Мне никто не имеет права приказывать!» – быстро отреагировала звезда эстрады.

Чтобы сгладить ситуацию, член жюри Александр Розенбаум поднялся на сцену к певице и исполнил с ней «Гоп-стоп» дуэтом с джазовыми импровизациями.