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1 час назад

Станислав Ярушин рассказал о провальном концерте

Мира Маркина

Популярный актер и бывший участник КВН Станислав Ярушин признался, что до сих пор вспоминает случай, произошедший с ним в начале его карьеры. Он рассказал о сольном концерте, на который никто не пришел.

Ярушин рассказал о провальном концерте
Фото: Кадр из ролика YouTubeКадр из ролика YouTube

В те времена, когда Ярушин еще играл в КВН, он с командой "Лица уральской национальности" посещал Краснодар в рамках гастрольного тура. Там ему предложили устроить сольный концерт в одном из клубов города. Предложение начинающему артисту очень понравилось, потому он согласился, однако реальность оказалась такова, что ни один билет не был куплен.

Артист признался, что, увидев пустой зал, он был в шоке. После чего осознал, как глупо было думать, что он популярный кавээнщик и кому-то интересно было прийти и посмотреть на него.

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Этот случай, по его словам, плотно засел в его памяти и тот провальный концерт, на который совсем никто не пришел, он вспоминает, до сих пор.

Ранее "Рамблер" писал, что Чебатков рассказал о неприятном случае рэп-баттле.

ТВ,Станислав Ярушин,
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