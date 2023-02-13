Актриса Астапова рассказала о закулисье экстремального шоу

Российская актриса Валерия Астапова рассказала о закулисье экстремального шоу «Суперниндзя» на СТС в интервью Woman.ru.

Фото: Соцсети Соцсети

Астапова рассказала, что на съемках проекта, где она участвовала в качестве ведущей, сопереживала всем участникам. Съемки шоу проходили в суровых погодных условиях, в "дождь, пургу, слякоть". Участнки сталкивались с невероятными испытаниями, а их родные в это время с трясущимися руками "плакали в плечо" ведущей.

По словам Астаповой, на съемке было холодно и ей приходилось использовать согревающие стельки.

К концу съемок ведущая так возненавидела пучок, в который ей невероятно туго собирали волосы, потому что "кровь переставала поступать в мозг". Однако Астапова рассказала, что рада такой изюминке ее образа. Премьера телепроекта запланирована на 13 февраля на канале СТС.