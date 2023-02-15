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53 минуты назад

Глюкоза станет ведущей шоу «Бьюти Баттл»

Мира Маркина

На развлекательном телеканале ТНТ 25 февраля покажут первый выпуск нового шоу «Бьюти Баттл». Соответствующую новость сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу канала.

Глюкоза станет ведущей нового шоу на ТНТ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Конкурсантами шоу станут стилисты со всей страны. Всего для участия в «Бьюти Баттле» было отобрано 16 человек. Их разделят на пары. Участникам предстоит сразиться за звание лучшего из лучших, демонстрируя свое мастерство в самых необычных обстоятельствах.

Уже известно, что ведущей нового шоу станет российская певица Наталья Ионова (Глюкоза). Она выразила желание стать проводником между участниками и строгими членами жюри.

«Конечно, сделать прическу за них (участников – прим. ред.) я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — заявила артистка.

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Также известно, что одним из членов жюри будет блогер и телеведущая Карина Нигай.

Ранее мы писали, как Анастасия Талызина относится к постельным сценам в сериале «Патриот».

ТВ,Патриот,Наталья Ионова,
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