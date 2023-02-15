Глюкоза станет ведущей нового шоу на ТНТ

На развлекательном телеканале ТНТ 25 февраля покажут первый выпуск нового шоу «Бьюти Баттл». Соответствующую новость сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу канала.

Конкурсантами шоу станут стилисты со всей страны. Всего для участия в «Бьюти Баттле» было отобрано 16 человек. Их разделят на пары. Участникам предстоит сразиться за звание лучшего из лучших, демонстрируя свое мастерство в самых необычных обстоятельствах.

Уже известно, что ведущей нового шоу станет российская певица Наталья Ионова (Глюкоза). Она выразила желание стать проводником между участниками и строгими членами жюри.

«Конечно, сделать прическу за них (участников – прим. ред.) я не смогу, хоть и умею, но буду стараться поддерживать, ведь понимаю, что для каждого стилиста этот проект — огромный шанс изменить свою судьбу», — заявила артистка.

Также известно, что одним из членов жюри будет блогер и телеведущая Карина Нигай.