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2 часа назад

Двойник Нагиева Александр Сабанин намерен заменить телеведущего во всех его проектах

Мира Маркина

Актер и ведущий мероприятий Александр Сабанин дал комментарий Teleprogramma.pro о сходстве с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

Участник шоу «Замуж за Бузову» заявил, что сходство с коллегой иногда открывает перед ним двери в новые проекты. А в некоторых случаях становится преградой.

«Зрители любят Дмитрия. Тем не менее сказывается возраст, пора найти ему смену. Считаю, у меня для этого есть все данные», — заявил Сабанин.

Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос»

По мнению шоумена, Нагиев неуместно смотрится в «проектах для молодых». Сабанин посетовал на невозможность талантливым ребятам пробиться в шоу-бизнес.

Ранее мы рассказывали, что известно Тимуру Родригесу о новом сезоне «Маски».

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