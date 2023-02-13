Актер и ведущий мероприятий Александр Сабанин дал комментарий Teleprogramma.pro о сходстве с телеведущим Дмитрием Нагиевым.
Участник шоу «Замуж за Бузову» заявил, что сходство с коллегой иногда открывает перед ним двери в новые проекты. А в некоторых случаях становится преградой.
«Зрители любят Дмитрия. Тем не менее сказывается возраст, пора найти ему смену. Считаю, у меня для этого есть все данные», — заявил Сабанин.
По мнению шоумена, Нагиев неуместно смотрится в «проектах для молодых». Сабанин посетовал на невозможность талантливым ребятам пробиться в шоу-бизнес.
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