Популярный в России телеведущий рассказал о своем заработке

Популярный российский телеведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов рассказал в своих соцсетях о том, сколько он зарабатывает.

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Рогов в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой раскрыл сумму своего заработка на рекламе в Telegram и других социальных сетях. Ролик доступен на YouTube.

По словам Рогова, рекламная публикация на его канале стоит 150 тысяч рублей. В других соцсетях реклама у телеведущего стоит еще дороже — полмиллиона рублей, но сейчас из-за низкой активности пользователей он ее не размещает.

По словам стилиста, непроверенные товары или услуги он не рекламирует. Так, на рекламу он берет только тот продукт, в который верит и сам лично пробовал. Если это бренд одежды, то Рогов сам выбирает то, что хотел бы транслировать в своих соцсетях и рекомендовать подписчикам. При этом лекарства или клиники, которых он не знает, Рогов рекламировать не станет.